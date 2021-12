Dieb stahl Ziege Sissi in der Oststeiermark ihr Bärtchen

Großwilfersdorf – Ziege Sissi ist in der Nacht auf Montag in Großwilfersdorf in der Oststeiermark ihr Bart gestohlen worden: Ein unbekannter Täter hatte zwischen 4.00 und 6.00 Uhr der zutraulichen Geiß im unversperrten Stall die rund zehn Zentimeter langen Haare am Kinn abgeschnitten. "Eine Täterbeschreibung von Sissi und ihren Mitbewohnern konnte bislang jedoch nicht zustande gebracht werden", hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.