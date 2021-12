Falsche Polizisten: Polizei warnt vor Telefon-Betrügern in Tirol

Innsbruck – Laut Angaben der Polizei kommt es in Tirol, vor allem dem Großraum Innsbruck, zur Zeit vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Die Anrufer geben sich in vielen Fällen als Polizei- oder Kriminalbeamte aus und warnen mit deutschem Dialekt vor angeblich stattgefundenen Einbrüchen in der unmittelbaren Nachbarschaft.