Wüstling als steinerner Gast: „Don Giovanni” in der Wiener Staatsoper

Kosky erklärt Giovanni quasi zu einem Sohn des Dionysos, jener Gott mit dem Beinamen Bacchus, der für Wein, Freude, Fruchtbarkeit, Ekstase und Wahnsinn steht. Dazu spielt er noch das Vater-Thema aus, zum einem im Komtur als Übervater, zum anderen im Abhängigkeits-Verhältnis von Giovanni und Leporello, der als neurotisch nervöser Nerd im Kapuzen- sweater herumzappeln muss. Er könnte genauso ein Süchtler sein, der seinem Dealer Giovanni nachrennt. Kosky wirft dazu noch eine Prise der Beckett-Figuren Wladimir und Estragon in den Topf und streut Sigmund Freud drüber, wenn er meint: „Wir machen Don Giovanni in Wien, das geht ja gar nicht anders.“

Sehr viele Ideen, die aus Barry Kosky sprudeln. Sinnvoll kanalisieren und verdeutlichen kann er das alles in seiner Inszenierung nicht. Sie funktioniert dort am besten, wo er sich fokussiert, ihn das Stück tatsächlich zu interessieren scheint. Das betrifft besonders die Szenen zwischen Leporello und Don Giovanni, während andernorts die Figuren an der Rampe stehen und mit platten Gesten in die Luft stechen.