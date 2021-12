Hopfgartens Kulinarik im Fernsehen: Restaurant „zeitlos" bei „Silvia kocht"

Hopfgarten i. Br. – Das kleine Restaurant „zeitlos“ in Hopfgarten wartet mit großer Kulinarik auf. Chefköchin Tamara Lerchner hat es sich zur Aufgabe gemacht, besondere Erinnerungen zu schaffen. Monika Pirchmoser, Eigentümerin des Restaurants, hat Lerchner heimlich bei der Kochsendung „Silvia kocht“ in ORF 2 angemeldet und sie dann mit einem Ausflug überrascht. Lerchner wusste bis zur letzten Minute nicht, warum sie nach Oberösterreich fahren musste, um dort zu kochen. Die Sendetermine von „Silvia kocht“ mit Tamara Lerchner sind bis Freitag, 10.12., jeweils um 14 Uhr, in ORF 2. (TT)