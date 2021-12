Kirchberger Kampf um den begehrten Bürgermeister-Sessel

Kirchberg in Tirol – Jahrzehntelang lenkte die ÖVP die Geschicke der Gemeinde Kirchberg. Zwar habe sie im Gemeinderat mit 10 Mandaten immer noch die Mehrheit, doch diese Mandate sind auf zwei Listen aufgeteilt, und das für die VP Schmerzlichste: Die SPÖ stellt mit Helmut Berger seit zwei Perioden den Bürgermeister.

Das soll sich nach Meinung der VPler mit der Gemeinderatswahl im Februar 2022 ändern und dazu ziehen sie nun erstmals wieder gemeinsam in die Wahl. „Mir war es wichtig, dass die Bünde und Listen an einem Strang ziehen. Das haben wir in den vergangenen Monaten nun vorbereitet“, schildert Peter Schweiger, der schon jetzt für die Liste „Dei Hoamat Tourismus – Wirtschaft – Umwelt“ im Gemeinderat sitzt.