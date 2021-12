„Kein Verständnis mehr": Betriebe wollen aufsperren, offener Brief an Regierung

Innsbruck – Auch die Wirtschaftskammer (WKO) hat nun einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. In dem Schreiben verlangt sie, dass alle Branchen nächste Woche wieder öffnen dürfen und der Corona-Lockdown planmäßig am 12. Dezember zu Ende geht. Ein Nicht-Aufsperren der Tourismusbetriebe würde schwerste, nicht wiedergutzumachende Schäden für den Tourismusstandort Österreich bedeuten. „Ich habe kein Verständnis mehr, das diese Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten wollen, für politische Versäumnisse bestraft werden“, erklärte WKO-Chef Harald Mahrer. Die Regierung will am Mittwoch beraten. Aufgrund der nach wie vor angespannten Situation in den Spitälern stehen stufenweise Lockerungen und strenge Regeln fürs Aufsperren im Raum.