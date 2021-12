HCI sucht gegen Znojmo den Weg zurück auf die alte Wellenlänge

Will bei den Haien weiterhin mit seiner ganzen positiven Energie vorangehen – Kapitän Jan Lattner ist von einem Sieg gegen Znojmo überzeugt.

Innsbruck – Nach dem großen Corona-Ausbruch, 26-tägiger Spielpause in der ICE Hockey League und den zwei Niederlagen gegen Salzburg (3:6) und den KAC (0:4) läuft bei den Innsbrucker Haien gewissermaßen auch ein bisschen Kopfkino ab, denn die Tiroler wurden durch das Virus aus ihrem vorherigen Flow gerissen.

„Wir haben nur zwei Spiele verloren und müssen jetzt mit unserem ganzen Herzen und allen Emotionen bereit für das nächste Match sein“, notiert HCI-Kapitän Jan Lattner heute (19.15 Uhr) vor dem ersten Bully gegen seinen Ex-Club aus Znojmo: „Ich bin überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen können.“ Dabei geht es nicht nur darum, sich in der Tabelle von Platz sieben wieder nach vorne zu arbeiten, sondern auch um das Gefühl, wieder gewinnen zu können.

Cheftrainer Mitch O’Keefe lag nach der Niederlage in der Mozartstadt viel daran, dass die Haie auf mentaler Ebene nicht an ihrem Selbstverständnis zu knabbern beginnen: „Wir haben gewusst, dass der Weg zurück hart werden wird. Aber wir dürfen nicht frustriert werden. Wir sind nicht weit weg und kommen wieder dahin.“

Gestern war trainingsfrei, nach einer lockeren Vormittagseinheit soll sich heute klären, ob die in Salzburg wegen Blessuren pausierenden Dario Winkler und Simon Bourque wieder ins Line-up zurückkehren können. Damit die Haie mit einem Sieg gegen Znojmo in der leider leer stehenden Tiwag-Arena wieder jenen Ruf bestätigen können, den sie sich im Lauf dieser Saison schon erarbeitet haben: „Wir können jedes Team in dieser Liga schlagen.“ Tom McCollum kehrt zwischen die Pfosten zurück, nach über einem Monat Pause soll endlich wieder über einen Sieg gejubelt werden. Dann wären die Haie wieder auf ihrer alten Wellenlänge.