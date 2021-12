Swarco Raiders trauern um Ex-Kapitän und Defensiv-Trainer Hueter

Der Tiroler Footballsport trägt Trauer. Die Swarco Raiders gaben am Montag das Ableben von Florian Hueter bekannt. Der frühere Kapitän, der zuletzt als Linebacker-Trainer bei der Kampfmannschaft arbeitete, verstarb aus bislang unbekannter Ursache im Alter von nur 33 Jahren.

In Gedenken an Hueter wird die Trikotnummer 2 bei den Swarco Raiders in Zukunft nicht mehr vergeben. (TT.com)