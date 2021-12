Zuschauer-Magnet nur im TV: Erneut Geisterrennen in Hochfilzen

Hochfilzen, Innsbruck – Zumindest die TV-Quote passt: Die Damen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Östersund wollten im deutschen Fernsehen zuletzt mehr Leute sehen als das durchaus spannende Formel-1-Rennen in Jeddah (4,19 Mio. bzw. 3,48 Mio.). Und die Quote wird auch ab Freitag, wenn in Hochfilzen das dritte Weltcup-Wochenende der Saison ansteht, stimmen.