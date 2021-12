Herzog richtet Fokus auf Peking: „Olympia ein ganz schmaler Grat“

Salt Lake City – Was war das für eine Hektik, was für ein Risiko – und was für eine Belohnung: Wenige Tage nach ihrem akuten Bandscheibenvorfall holte sich die Tiroler Eisschnellläuferin Vanessa Herzog beim Weltcup in Salt Lake City (USA) zwei Olympia-Tickets über 500 und 1000 Meter. Eine gesundheitlich gefährliche Unternehmung, die lange gar nicht nötig schien, ehe der Weltverband (ISU) entschied, dass es für die 26-jährige Innsbruckerin trotz Verletzung keine Ausnahme geben wird.