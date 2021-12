Winter am Red Bull Ring

Die kälteste Zeit des Jahres ist eine heiße Zeit am Red Bull Ring. Ob Erlebnisrunden mit PS-starken Boliden auf der eigens beschneiten und präparierten Schneefläche im Fahrerlager, Wintertrainings im Driving Center oder Indoor-Trial in den Boxen – die Vielzahl an Winteraktivitäten bieten für jeden Geschmack etwas. Vom 17. Dezember 2021 bis 27. Februar 2022 können Sie am Spielberg Ihre Spuren im Schnee ziehen und sich so richtig austoben.