Gratulationen an Regierungschef Nehammer aus mehreren Ländern

Russlands Präsident Putin gratulierte Nehammer per Telegramm: "Ich gehe davon aus, dass Ihre Tätigkeit als Regierungschef der weiteren Entwicklung der beidseitig nützlichen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Bereichen förderlich sein wird", schrieb er in dem von der russischen Botschaft in Wien veröffentlichten Schreiben. Das entspreche den Interessen beider Völker und sorge für Stabilität sowie Sicherheit in Europa.