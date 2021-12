Auf Znojmos Aufbäumen fanden eiskalte Haie immer eine Antwort

Innsbruck – Nach der langen Corona-Pause und den beiden Niederlagen gegen Salzburg (3:6) und den KAC (0:4) suchten die Innsbrucker Haie am Dienstag in der leeren Tiwag-Arena einen Weg zurück in die Erfolgsspur. Und vorweg, ärgern mussten sich nach zwei Dritteln und nach einem 0:2-Rückstand die Gäste aus Znojmo.