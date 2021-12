Rund 40 Prozent schützen ihr Geld nicht vor Inflation

Jeder fünfte Österreicher plant in den nächsten 12 Monaten keine Geldanlagen. Und: Nur zwei von fünf Österreichern planen ihr Geld vor der Inflation zu schützen, so das Ergebnis der Integral-Studie unter 1000 Befragten. In der Altersgruppe 50+ sinkt die Anzahl derer, die der Geldentwertung entgegenwirken wollen, auf 31 %, während in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen 44 % und in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren 55 % den Schutz ihres Geldes priorisieren.