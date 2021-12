Die gute Geschichte: „Zeitpolster“ ist das neue Betreuungsnetz in St. Johann

St. Johann i. T. – Seit März dieses Jahres ist in St. Johann das erste so genannte Zeitpolster-Team Tirols tätig und es wächst ständig weiter. Die Organisationsmannschaft besteht aus Christl Schneider, Maria Achorner und Michael Lagler.

Zusätzlich zu diesem Kern-Team sind in St. Johann in Tirol mittlerweile bereits 17 Helferinnen und Helfer tätig, die 20 Betreuten unter die Arme greifen.

Was ist nun Zeitpolster genau? Zeitpolster wurde 2018 vom Vorarlberger Sozial-Unternehmer Gernot Jochum-Müller als neues Betreuungs- und Vorsorgemodell gegründet und wächst seitdem stetig. Aktuell gibt es Teams in Vorarlberg, Wien, der Steiermark, in Niederösterreich und in Salzburg. Und seit fast einem Dreivierteljahr nun auch in Tirol.