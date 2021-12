Neugestaltung des Lienzer Hauptplatzes: Wettbewerb nur in Osttirol

„So können wir alle Vorschläge, von denen uns viele direkt aus der Bevölkerung vorgelegt worden sind, anschaulich in ihrer Wirkung am Platz darstellen“, erklärte Elisabeth Blanik. Die Bürgermeisterin erläuterte in einer kurzen Zusammenfassung, welche Aktivitäten die Arbeitsgruppe zum Hauptplatz seit ihrer Gründung im Jahr 2011 gesetzt hatte. Sie warnte, dass mit der Ausschreibung eines europaweiten Architektenwettbewerbes alle bisherigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe und in den Ausschüssen mit einem Schlag zu den Akten gelegt werden müssten. „Allein die Ausschreibungskosten schätzt das Bauamt auf 200.000 Euro. Das Siegerprojekt müssten wir nicht nur prämieren, sondern in der Folge auch umsetzen. Wollt ihr wirklich, dass unser aller bisherige Arbeit völlig umsonst war?“