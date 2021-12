Und am Ende des Tages steht ein Budget für Innsbruck

Innsbruck – Morgen wird die Stadt Innsbruck ein Doppelbudget für 22/23 haben. Also höchstwahrscheinlich. Irgendwo zwischen Hauptantrag und mehreren Änderungslisten werden sich heute (und notfalls morgen) Mehrheiten finden. Welche im Detail? Ungewiss. Angesichts der Flut von Buchungszeilen werden es abseits einer großen Öffentlichkeit auch interessierte Beobachter schwer haben, den Überblick zu behalten. Und vielen Mandataren droht ein ähnliches Schicksal. Auch wenn mindestens 80 Prozent in einem Stadtbudget ohnehin vorgegeben sind (Müllabfuhr oder Schneeräumung sind halt einmal zu zahlen): Unsicherheit, Ungewissheit und Unklarheit vor der heutigen Sitzung sind so groß wie nie.