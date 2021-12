Am Sahnetag von Leavens kehrten Haie zurück auf die Siegerstraße

Innsbruck – Nach dem 6:3-Heimsieg gegen Znojmo – die offensivstarken Tschechen schossen zuvor zehn (!) Treffer gegen Bozen – atmeten die Innsbrucker Haie in der ICE Hockey League kräftig durch. Der erste Sieg nach dem Wiedereinstieg hievte die Haie in der Tabelle auch wieder auf Rang fünf vor.

„Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis und der Leistung. Die Jungs haben getan, was zu tun war“, lobte Headcoach Mitch O’Keefe seine Mannen. Neben drei Toren durch Verteidiger (Messner, Lattner, Boruta) produzierte vor allem die zweite Angriffsreihe viele Punkte, allen voran Daniel Leavens, der an einem ganz besonderen Abend gleich auf vier Assists und einen sehenswerten Treffer ins Kreuzeck mit der Backhand kam. „Er war überragend“, attestierte O’Keefe, der im selben Atemzug aber immer das große Ganze sieht: „Nicht jeder Crack ist jede Nacht gleich gefährlich. Es ist ganz egal, wer und welche Linie bei uns produziert. Wir sind gut aufgestellt.“ Leavens atmete durch: „Der Start in die Saison war für mich schwierig, aber jetzt fühlt es sich gut an.“