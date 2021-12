Websites mit Nazi-Propaganda: Betreiber (54) in Kufstein festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen konnte schließlich ein 54-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht und am 7. Dezember in seiner Wohnung in Kufstein festgenommen werden. Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnte die Polizei belastende Beweismittel vorfinden und sicherstellen. In einer ersten Einvernahme zeigte sich der Einheimische geständig, seit rund einem Jahr die beiden Websites zu betreiben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)