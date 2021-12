Kind Nummer sieben: Boris Johnson ist erneut Vater geworden

London – Der britische Premierminister Boris Johnson ist erneut Vater geworden. Seine Frau Carrie Johnson brachte am Donnerstag ein Mädchen zur Welt, wie der Regierungssitz 10 Downing Street mitteilte. Es ist das zweite Kind des Paares, das in diesem Jahr auch geheiratet hatte. "Mutter und Tochter geht es sehr gut", hieß es in dem Statement. Der konservative Politiker hat nach eigenen Angaben bereits fünf Kinder aus früheren Beziehungen - das neue Baby dürfte also Nummer sieben sein.