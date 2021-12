Hochwasserschäden in der Kelchsau nach sechs Monaten behoben

Hopfgarten im Brixental – Das Hochwasser im heurigen Juli richtete im Ortsteil Kelchsau der Gemeinde Hopfgarten i. B. schwere Schäden an: Die Kelchsau war auf dem Straßenweg nicht mehr erreichbar, die Kelchsauer Ache hatte die Landesstraße L205 teilweise weggerissen, eine Gemeindebrücke wurde zerstört. "Ein halbes Jahr nach dem Hochwasser sind alle Schäden behoben. Die Kelchsauer Ache fließt wieder in ihrem Bett, die Ufer sind gesichert und die Kelchsaustraße ist wieder zweispurig ohne Hindernisse befahrbar", teilte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung mit.