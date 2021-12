Erneut eine Präsentation: ÖVP-Regierungsriege stellt sich vor

Nehammer dankte vielen. Seinem Vor-Vorgänger Sebastian Kurz, den Ex-Ministern, dem Bundespräsidenten – dafür, dass dieser den Übergang rasch möglich gemacht habe – und Grünen-Vizekanzler Werner Kogler „für das vertrauensvolle Verhältnis“. Einmal mehr erwähnte er auch Oppositionelle positiv – SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Dass er auch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl geredet habe, zeige, „dass Dialog nie eine Einbahnstraße“ sei und „eine wichtige Grundlage für demokratisches Handeln“. Er werde „die Kultur des Miteinanders“ pflegen. Erneut appellierte Nehammer an Ungeimpfte: „Wenn Sie uns als Politikern misstrauen, dann misstrauen sie auch Telegram und Facebook-Gruppen!“ Teils lebensbedrohliche Inhalte gebe es dort. „Suchen Sie das Gespräch mit einem Arzt, der sie kennt, der schon immer wichtig war in Ihrem Leben.“ Ob der regionalen Unterschiede in Sachen Lockdown-Ende und der Kritik daran befand Nehammer, es sei ein „maßgeschneidertes Netz aus starken Seilen geflochten“ worden. Weil das Virus heimtückisch sei, hätten Bundesländer-Verantwortliche das Recht, über das Mindestmaß an Schutz hinauszugehen.