3:0 gegen HJK: LASK holte fünften Sieg in Conference League

Andreas Gruber (l.) erzielte das 3:0 für den LASK. © APA/EXPA/GRODER

Klagenfurt – Der LASK ist auch im letzten Gruppenspiel der Fußball-Conference-League unbesiegt geblieben und hat den Bewerb mit der besten Bilanz aller Teams abgeschlossen. Die Linzer gewannen am Donnerstag in Klagenfurt gegen HJK Helsinki 3:0 (1:0). Husein Balic (41.), Keito Nakamura (63.) und Andreas Gruber (81.) schossen den fünften Erfolg für den Pool-Sieger heraus, der auf seinen Achtelfinalgegner aber lange warten muss. Helsinki war schon vorher auf Platz drei einzementiert gewesen.

LASK-Trainer Andreas Wieland rotierte sieben Spieler im Vergleich zum OÖ-Derby gegen Ried am Sonntag aus der ersten Mannschaft. Unter anderem kam Routinier Thomas Gebauer zu einem seiner selten gewordenen Einsätze im Tor. In der Dreier-Abwehr versuchten Yannis Letard und Dario Maresic, sich für andere Aufgaben zu empfehlen. In der Offensive kam Andreas Gruber zu seinem ersten Startelf-Einsatz, seitdem er im Februar einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Das Fehlen von Automatismen merkte man den Athletikern an, die Gäste aus Finnland hätten nach 14 Minuten nach Chancen von Santeri Hostikka und Roope Riski bereits 2:0 führen können. Dann übernahmen die Linzer aber das Kommando und kamen ihrerseits zu Möglichkeiten. Eine vergab Balic in der 33. Minute, der einen Renner-Stanglpass von links an die Latte setzte. Hong Hyun-seok köpfelte daraufhin aus geringer Distanz direkt auf HJK-Rückhalt Hugo Keto. Vier Minuten vor der Pause machte es Balic besser, zog von links in die Mitte des Strafraums und bezwang Keto.

Zu Beginn der zweiten Hälfte neutralisierten sich die Kontrahenten im Wörthersee-Stadion einigermaßen. Die jetzt hoch attackierenden Finnen hatten leichte Vorteile, es fehlte jedoch an der Klasse, das in Tore umzumünzen. Wieder vergingen etwa 20 Minuten, bis der LASK offensiv Tritt fassen konnte. Dann gelang dem eingewechselten Nakamura nach Stanglpass von Gruber mit dem 2:0 die Vorentscheidung, danach ließ die Wieland-Elf nichts mehr anbrennen. Gruber - nach schöner Vorlage von Sascha Horvath - durfte per Kopf finalisieren.