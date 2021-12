„Cityjet Xpress“ in 46 Minuten von Innsbruck nach Kufstein

VVT und ÖBB haben mit dem heurigen Fahrplanwechsel ein absolutes Highlight für das Tiroler Unterland geschaffen: „Die Einführung des Cityjet Xpress CJX 1“. Diese neue, schnelle Verbindung von Innsbruck über Jenbach und Wörgl nach Kufstein und retour verkehrt über die Neubaustrecke im Unterland fast in Fernverkehrsgeschwindigkeit. Im Vergleich dazu: Fernverkehrszüge benötigen bis zu maximal 44 Minuten für die Strecke Innsbruck - Kufstein. Der neue Cityjet Xpress nur 46 Minuten. Das Haltemuster: vom Hauptbahnhof Innsbruck über die neue Station Innsbruck Messe, nach Rum Bahnhof, Jenbach Bahnhof, Wörgl Hauptbahnhof, Schaftenau Bahnhof bis Kufstein Bahnhof. Und das mit 13 Zügen täglich. In Kombination mit den Fernverkehrszügen der ÖBB ergibt sich damit ein Stundentakt zwischen Innsbruck und Kufstein sowie ein halb-Stundentakt zwischen Innsbruck und Wörgl, jeweils mit Anschlüssen in das Brixental.

Alle Neuerungen wurden in die Onlinefahrpläne unter www.oebb.at und www.vvt.at sowie in den Apps ÖBB Scotty und VVT SmartRide eingearbeitet.

VVT-Geschäftsführer Alexander Jug: „Unser Anliegen ist es, den öffentlichen Verkehr so weit auszubauen, dass einer Reduktion des Individualverkehrs in Tirol nichts mehr im Weg steht. Wir als Verkehrsverbund stehen für eine nahtlose öffentliche Mobilität, denn Klimaschutz muss unser aller Anliegen sein. Mit dem massiven Ausbau in der Schiene zum Fahrplanwechsel und der Optimierung der Verkehre in immer mehr großen und touristischen Tälern sind wir diesem Ziel wieder einen großen Schritt nähergekommen.“