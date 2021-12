Glasfasernetz erreicht in Osttirol den Mobilfunk

Lienz – Mit Unterstützung der Breitbandoffensive des Landes haben in Osttirol die Gemeinden in den vergangenen Jahren ein flächendeckendes kommunales Glasfasernetz aufgebaut. In einem neuen Großprojekt binden das Land Tirol, die drei Planungsverbände Lienz, Matrei und Sillian sowie die Felbertauern Straßen AG nun auch die Sendemasten von Mobilfunkanbietern an dieses Glasfasernetz an. Dazu müssen noch bestehende Lücken im Streckennetz der Lichtwellenleiter-Infrastruktur zwischen den 33 Osttiroler Gemeinden geschlossen werden.