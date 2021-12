Tiroler Skigebiete stellen Regeln für Pistentouren am Abend auf

Innsbruck – Damit sich Sportler auf der einen Seite und die Arbeiten auf den Pisten auf der anderen Seite nicht in die Quere kommen, wird es auch in dieser Wintersaison die Möglichkeit geben, abends gefahrlos eine Pistenskitour zu gehen. 13 Tiroler Skigebiete setzen bereits auf Lenkungsmaßnahmen und bieten teils eigene Aufstiegsrouten an. Im Großraum Innsbruck findet man in neun Skigebieten bis auf Sonntag jeden Abend zumindest eine Möglichkeit für eine Pistentour.