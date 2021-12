Gemeindeversammlung in Westendorf gleich nach Lockdown

Westendorf – Die Gemeinde Westendorf hat es eilig. Schon am kommenden Montag um 18.30 Uhr wird zu einer Gemeindeversammlung in den Alpenrosensaal geladen. Noch weiß jedoch keiner, welche Regelung zu dem Zeitpunkt gelten wird. Das ist auch Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (WIR) bewusst, sie geht davon aus, dass die Veranstaltung mit 2-G-Regel, personalisierten Sitzplätzen, Abstand und eventuell Maskenpflicht durchführbar sein wird.

Von Seiten der BH Kitzbühel gibt es jedenfalls noch keine klaren Vorgaben. „Die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel ist derzeit nicht in der Lage zu sagen, welche Regeln am 13.12.2021 gelten. Die aktuell gültige 5. Covid-19-NotMV tritt mit Ablauf 11.12.2021 außer Kraft. Derzeit gibt es keine Nachfolgeregelung“, erklärt Bezirkshauptmann Michael Berger. Er geht jedoch davon aus, dass bis Montag eine neue Verordnung kommen wird. Bisher habe er die Informationen nur aus den Medien erhalten, er kann daher noch nicht einschätzen, unter welchen Auflagen die Gemeindeversammlung am Montag stattfinden kann.