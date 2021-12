TT-Leitartikel zur Causa Ischgl: Herr Kolba, es reicht

Die Justiz verdient Respekt. Urteile zu kritisieren, ist legitim. Wer jedoch ihre Unabhängigkeit in Zweifel zieht, handelt respektlos. Und das tut der Verbraucherschutzverein mit seinem Obmann Peter Kolba in der Causa Ischgl. Damit hängt Kolba offenbar einer derzeit inflationären Methode nach, missliebige Entscheidungen in einem Rechtsstaat als (partei-)politisches Marionettentheater darzustellen.