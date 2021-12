Diskriminierung in Tirol: „Es ist nicht ausreichend, kein Rassist zu sein“

Innsbruck – Weil sie heißen, wie sie heißen, aussehen, wie sie aussehen, glauben, was sie glauben, wird es ihnen schwer gemacht, eine Wohnung oder einen Job zu finden. Im schlimmsten Fall werden sie auf der Straße beschimpft oder angegriffen. Viele Frauen und Männer sind in Tirol nach wie vor von Rassismus betroffen, werden ausgegrenzt und diskriminiert. Anlässlich des heutigen internationalen Welttages der Menschenrechte rufen Vertreter der Landesregierung und verschiedene Institutionen die Bevölkerung dazu auf, dem offen entgegenzutreten.

„Menschen dürfen nicht aufgrund persönlicher Merkmale schlechter behandelt werden“, sagt Sozial- und Integrationslandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) gestern bei einer Pressekonferenz. „Die Gleichheit aller hinsichtlich Würde und Rechte ist eines der grundlegendsten menschenrechtlichen Prinzipien.“ Geltende Gesetze, wie etwa die österreichische Bundesverfassung, würden dies festschreiben und dadurch ein – zumindest juristischer – Garant „für sozialen Frieden und ein gutes Miteinander“ sein. Um dies in der Gesellschaft auch wirklich durchzusetzen, ist die Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit für Fischer „von zentraler Bedeutung. In Tirol haben wir ein engmaschiges Netz an Beratungs- und Unterstützungsangeboten, an die sich betroffene Menschen wenden können. Sie helfen nicht nur in Einzelfällen, sondern leisten wichtige Präventions- und Informationsarbeit.“