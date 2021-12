Gemeinderatswahl 2022: In Volders werden die Karten neu gemischt

Volders – Es gibt Gemeinden, in denen die Wahlen am 27. Februar 2022 besondere Spannung versprechen – und Volders zählt eindeutig dazu. Denn im 4500-Einwohner-Ort steht die Gemeindepolitik vor einem tiefgreifenden Umbruch: Die prägende Ära von BM Max Harb (Gemeindeliste) geht nach vier Amtszeiten zu Ende. Auch Horst Wessiak (Gemeinsam für Volders) tritt nach 35 Jahren (!) im Gemeinderat, zuletzt als Vizebürgermeister, nicht mehr an wählbarer Stelle an. Eine Reihe langgedienter Gemeinderäte geht ebenfalls in Politpension. Die Karten werden also völlig neu gemischt – und die Ausgangslage mit drei fast gleich starken Fraktionen lässt ein enges Rennen erwarten.