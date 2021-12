Trotz Öffnung: Keine Zuschauer beim Weltcup in Hochfilzen zugelassen

In der zweiten Leistungsstufe, dem IBU-Cup, zeigte Patrick Jakob zuletzt auf. Nun will sich der Pillerseetaler im Weltcup beweisen.

Hochfilzen – Mit den Sprints der Herren (11.25 Uhr) und Damen (14.15 Uhr/jeweils live ORF 1) eröffnen die Biathleten heute das Weltcup-Wochenende in Hochfilzen. Ein Geister-Wochenende steht bevor – und das bleibt es auch trotz der mit Sonntag beginnenden Öffnungsschritte. „Wir ändern nichts und fahren mit unserem Konzept durch. Es wäre ein zu großer Aufwand, binnen weniger Stunden alles zu ändern“, erklärt Organisationschef Franz Berger. Der organisatorische Aufwand, etwa in Sachen Sicherheitsbestimmungen, ließe sich in der Kürze nicht bewerkstelligen.