Neuauflage von „Sex and the City“: Und einfach so ... waren’s nur noch drei

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Gleich eines vorweg: Für Fans ist dieser Serienstart kein Zuckerschlecken. Es gibt Verluste zu verkraften. Keine Cosmopolitans, keine Samantha, kein Sex mehr. Die letzten beiden bedingen sich sogar einigermaßen. Schon lange vor dem Start von „And Just Like That ...“, der Fortsetzung der Nullerjahre-Kultserie „Sex and the City“, sickerte es durch. Und einfach so ... waren’s mit Carrie, Miranda und Charlotte nur noch drei Frauen mit ihren drei Männern, bei deren Leben und Lieben das Publikum wieder zuschauen kann. Schade ist’s um die sexpositive Sam. Aber Kim Cattrall hat sich den Serien-Neuaufguss in zehn Folgen, der bei uns auf Sky läuft, nicht schmackhaft machen lassen.

Also haben die SerienmacherInnen sie nach London geschrieben. Ja, auch große Freundschaften können enden. Aber ist ohne Sam das Leben nicht spießiger? Diese Befürchtung hält nur bis zur Vorspeise. Bis Miranda im Restaurant empört berichtet, zuvor in ein benutztes Präservativ getappt zu sein. Barfuß! Nicht in den ehelichen Gemächern, sondern im Zimmer nebenan. Den Sex hat inzwischen nämlich ihr 17-jähriger Sohn Brady. Wenigstens wird verhütet, stimmt man im Publikum stumm mit Charlotte ein. Und stellt zufrieden fest, sie ist die unverbesserliche Optimistin von damals geblieben. Das Kondom ist bei ihr eben immer halb voll.

Schon in der ersten Szene stellt „Sex and the City“-Erfinder Michael Patrick King klar, der Sex ist seiner Serie nach 15 Jahren Pause nicht abhandengekommen. Aber die Proritäten sind anders gesetzt. Denn während die Serie ab 1998 so manches (aber nicht jedes) Tabu brach, ist die Gesellschaft um sie herum woke geworden. Das Thema Sexualität wurde um Gender- und Diversitätsfragen und Hashtags wie #MeToo erweitert. Was also passiert? In Carries Worten: Und sie kamen nicht umhin ... einfach hinterherzuhecheln.

Aus der Kolumnistin ist also eine Podcasterin geworden, bei der on air die Stimme der non-binären Che Diaz aber lauter klingt als die eigene. Miranda hingegen tappt zurück auf dem College auch noch in jedes White-Privilege-Fettnäpfchen, das am Campus herumliegt. „Wir können nicht ewig das sein, was wir waren“, sagt Carrie an einer Stelle.

Das wenigstens versucht die Serie gar nicht. Auch wenn die Gegenwart vorbeigezogen ist, Verbitterung kommt keine auf. Im Gegenteil, alle Figuren sind bereit, dazuzulernen. Charaktere wie die auch im realen Leben non-binäre Sara Ramírez sind eine Bereicherung und machen die Serie für Jüngere halbwegs relevant. Deswegen ist der Reboot noch lange kein „Euphoria“ – unerreicht bleibt auch „Girls“. Dass die MacherInnen inzwischen aber nicht nur auf Manolos, sondern auch auf Inhalt achten, war nach zwei miesen „Sex and the City“-Filmen bitter nötig.

Auch wichtig: Die Mittfünfzigerinnen werden (innerlich) nicht jünger gemacht, als sie sind. Es geht ums Älterwerden, ums Ergrauen – und nicht zuletzt um den Tod. Denn einfach so ... sind’s irgendwann nur noch zwei.