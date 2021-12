Kontaktloses Bezahlen mit Handy und Karte wird immer häufiger genutzt

Wien – Im Zuge der Corona-Krise haben auch die sehr bargeldaffinen Österreicherinnen und Österreicher immer mehr zu kontaktlosen Bezahlmitteln wie Karte und Handy gegriffen. Bereits 88 Prozent, also knapp 9 von 10 Befragten, gaben bei einer Befragung von Visa an, kontaktlos zu bezahlen. 17 Prozent nutzen ihr Smartphone, um die Rechnung im Geschäft zu begleichen. Wer einmal kontaktlos oder mobil zahlt, bleibe in der Regel dabei, so Stefanie Ahammer, Country Managerin Visa Österreich.