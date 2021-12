Hamilton macht ernst: Klarer Vorsprung auf Verstappen unter Flutlicht

Verstappen und Hamilton werden punktgleich in das letzte der 22 Saisonrennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/live TT.com-Ticker, ORF 2 und Sky) starten. Dank neun Siegen des 24 Jahre alten Niederländers gegenüber acht des Briten würde Verstappen unter anderem Weltmeister, wenn beide ausscheiden. Hamilton muss indes vor Verstappen ins Ziel kommen, um zum achten Mal den Titel zu holen und damit den deutschen Rekordweltmeister Michael Schumacher zu überflügeln.

Kimi Räikkönen demolierte in letzter Sekunde seinen Alfa Romeo, als er in die Streckenbegrenzung krachte. Der 42 Jahre alte Finne blieb unverletzt, er bestreitet an diesem Wochenende seinen letzten Grand Prix in der Formel 1. (APA, TT.com)