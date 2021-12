„Kein großer Vertrauensvorschuss" von Kogler für Karner

Wien – Während Karl Nehammer (ÖVP) als Kanzler vom Grünen Koalitionspartner freundlich empfangen wird, beäugt Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den neuen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) offenbar mit Skepsis: „Er bekommt keinen Misstrauensvorschuss, aber auch keinen großen Vertrauensvorschuss von mir", meinte Kogler im Standard (Samstag-Ausgabe). Man werde Karner an seiner Amtsführung messen. Karner war zuletzt wegen des Dollfuß-Museums in seiner Gemeinde in die Kritik geraten.