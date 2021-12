NHT-Wohnungen in Kauns: Großes Projekt für ein kleines Dorf

In Summe habe das Kauner Projekt 3,4 Mio. Euro gekostet. „Um den Preisdruck von den Ballungszentren zu nehmen, muss auch in den ländlichen Regionen investiert werden“, begründete der Geschäftsführer die Bautätigkeit im ländlichen Raum.

Der Umweltbeitrag mit der Wohnanlage in Kauns liege in der Pelletsheizung sowie in der Photovoltaikanlage. Letztere liefert den Strom für die Allgemeinbereiche im Haus. Noch nicht in der Tiefgarage eingebaut sind Ladestationen für E-Mobile. (hwe)