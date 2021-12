Benni Raich unterstützt Tiroler Verein „Rettet das Kind“

Innsbruck – „Ich bin der Benni, wer bist denn du?“ An einem Samstag im Advent treffen drei Kinder auf den früheren Weltklasse-Skifahrer. Gemeinsam sollen sie Fotos für die Werbekampagne von „Rettet das Kind Tirol“ machen. Benni Raich ist nämlich der neue Botschafter des Vereins, der seit mehr als 50 Jahren Tiroler Kinder in Notsituationen unterstützt.

„Kinder liegen mir am Herzen“, gibt Raich unumwunden zu. „Als Vater ist es mir wichtig, hinzuschauen und versuchen zu helfen.“ Er stellt sich ehrenamtlich in den Dienst der Sache, denn „es gibt Kinder, die Unterstützung brauchen, sie können am wenigsten dafür, in welche teilweise schwierigen Umfelder sie geboren werden“. Für ihn ist klar: „Kinder sind unsere Zukunft.“