Europarcs rückt in Tirol von Anlegermodell ab

Pettneu, Leutasch – Nach massiver Kritik hatte der niederländische Ferienparkbetreiber Europarcs via TT einen Neustart für seine beiden umstrittenen Mobilheim-Projekte auf zwei Tiroler Campingplätzen angekündigt. Angedacht war, die geplanten Mobilheim-Parks als Investorenmodell zu führen: So sollten die rund 130 in Pettneu und 81 in Leutasch geplanten Mobilheime (mit zusammen insgesamt mehr als 1000 Betten) jeweils für rund 400.000 Euro an Investoren verkauft und die Mobilheime an Urlauber vermietet werden. Nach heftigem Gegenwind rückt Europarcs nun vom Investorenmodell ab. „Das Investorenmodell ist ad acta gelegt“, sagt Europarcs-Anwalt Herbert Schöpf. Man wolle die Projekte nun mit eigenen finanziellen Mitteln umsetzen. Europarcs habe zur Kenntnis genommen, dass Investorenmodelle in Tirol negativ konnotiert sind. LA Markus Sint, der die Causa vor einem Jahr ins Rollen brachte, sieht die Abkehr vom Investorenmodell als „ersten Schritt in die richtige Richtung“.