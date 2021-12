Die gute Geschichte: Das Helfen in die Wiege gelegt

„Bereits damals, mit zwölf Jahren, habe ich mitgeholfen – so weit es mir in meinem Alter eben möglich war“, erzählt Nadine Bachinger. Gespräche mit alleinstehenden älteren Nachbarn, Besuche im Seniorenheim, um mit den Bewohnern bei Spielenachmittagen die Zeit zu verbringen. „Und ich wollte auch immer selbst einmal eine Vinzenzgemeinschaft übernehmen“, sagt die 22-Jährige, die beruflich mit schwerbehinderten Menschen arbeitet. „Dass es dann aber so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet“, lacht sie.

Denn Anfang November hat Nadine jene Vinzenzgemenschaft übernommen, die ihr Vater vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat. „Wir sind ein junges Team von drei Mitarbeitern – die jüngste Vinzenzgemeinschaft in Tirol mit einem Durchschnittsalter von 24“, erzählt Nadine Bachinger. Sie helfen Menschen in Not, haben ein offenes Ohr dafür, wo der Schuh drückt, und helfen da und dort mit einer kleinen Finanzspritze zur Überbrückung der größten finanziellen Sorgen aus. Ziel ist aber vor allem der Aufbau eines Netzwerkes in der Region, wo beispielsweise Handwerker finanziell schwächeren Menschen mit ihren Diensten unentgeltlich unter die Arme greifen, wo Kleiderspenden gesammelt und verteilt oder Gebrauchtmöbel an Bedürftige weitergegeben werden.