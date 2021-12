Firmenslogans werden auch in Österreich zu Impf-Aufrufen

Wien – In Deutschland haben schon 200 Unternehmen unter dem Hashtag #ZusammenGegenCorona eine Impfkampagne gestartet. Zu diesem Behufe haben sie ihre Slogans umgetextet. „Impfen. What else?“ heißt es von Nespresso. „Freude am Impfen“ postuliert BMW, ein „Come impf and find out“ kommt von Douglas, ein „Quadratisch. Praktisch. Geimpft“ von Rittersport.