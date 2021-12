Hecherhaus-Wirt in Schwaz öffnet wegen 2G-Regel heuer nicht

Schwaz – Er ist kein Wirt wie viele andere. Beim Hecherhaus im Skigebiet Kellerjoch hoch über Schwaz wird immer etwas geboten und Wirt Wolfgang Schulze-Boysen – besser bekannt als „Wuf“ – hat sich weit über die Skigebietsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Doch heuer ist alles anders. Der lebensfrohe und aufgeweckte Wirt lässt die Türen des Hecherhauses verschlossen. „Unter diesen Bedingungen will und kann ich nicht aufsperren“, stellt er im TT-Gespräch klar.

Im Vorjahr hat er auf Biegen und Brechen versucht, öffnen zu dürfen. Doch sein Take-Away-Angebot im Skigebiet wurde prompt angezeigt. Schluss war mit der Essens- und Getränkeausgabe am Berg. Doch das ließ der Gastronom nicht auf sich sitzen. „Diese Verordnungen sind unsinnig und unfair, noch dazu, wenn man im Tal überall etwas abholen darf, aber bei mir nicht, weil keine öffentliche Straße hinführt“, sagt Schulze-Boysen. Er reichte Klage ein und ermutigte via Video in den sozialen Medien, dass es ihm andere gleichtun, weil man gemeinsam mehr erreichen könne.