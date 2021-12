„The Unforgivable“: Schuld und Sühne in Seattle

Innsbruck – Ruth hat einen Polizisten getötet. In den USA ist das eines der schlimmsten Verbrechen überhaupt. Das wusste schon Hollywoods Selbstzensur, die es Filmemachern bis in die 60er-Jahre verbot, einen Polizistenmord überhaupt zu zeigen.

Solchen Restriktionen musste sich die deutsche Regisseurin Nora Fingscheidt bei ihrem USA-Ausflug nicht mehr unterwerfen. Den internationalen Auftakt mit „The Unforgivable“ im Auftrag von Netflix verdankt sie ihrem intensiven Debütfilm „Systemsprenger“, der international für Furore sorgte. Das verhalf schon ihrer Kinder-Hauptdarstellerin Helena Zengel zu einer Rolle an der Seite von Tom Hanks und dem Beginn einer Hollywood-Karriere. Fingscheidt setzt nun bravourös die Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock in Szene.

Die Hauptfigur Ruth Slater kommt nach 20 Jahren Gefängnis auf Bewährung frei. Sichtlich gezeichnet lebt sie in der Vergangenheit und nicht im Seattle von heute. Flashbacks durchbrechen ihre Gegenwart, die jenen tödlichen Tag auch für uns Zuschauer zu Tage fördern.

Bei einer Zwangsräumung kam der Sheriff zu Tode, Ruth flüchtete mit ihrer fünfjährigen Schwester. 20 Jahre später ist sie nur vom Wunsch getrieben, Kathi wiederzusehen. Die gelbe Tasche, die sie mit sich herumträgt, steckt voller traumatischer Erinnerungen. Zwischen zwei Jobs, Treffen mit ihrem Bewährungshelfer und Annäherungen an einen Arbeitskollegen versucht sie mit Hilfe eines Anwalts, mit ihrer Schwester in Kontakt zu kommen. Auch die beiden Söhne des Sheriffs wollen die Vergangenheit nicht ruhen lassen. So transformiert sich diese Schuld-und-Sühne-Story von einer mitleidsschweren Vergangenheitsbewältigung hin zur packenden Gegenwarts-Geschichte.