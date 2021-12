Neue Hindernisse beim Handel: Großbritannien kontrolliert EU-Importe

London – Ein Jahr nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase gibt es erneut Änderungen beim Export von Waren aus der EU nach Großbritannien. Bisher hat die Regierung in London zahlreiche einseitige Übergangsfristen für Einfuhren aus der EU gewährt, die zum Teil mehrmals verschoben wurden. Gründe waren unter anderem Schwierigkeiten beim Handel nach dem Brexit und die Corona-Pandemie. Die meisten Fristen laufen aber mit dem Jahreswechsel nun endgültig aus, einige enden Mitte 2022.

Die Änderungen haben ganz praktische Folgen, wie die bundeseigene deutsche Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) betont. So gelten vom 1. Jänner an etwa höhere Anforderungen für die Einfuhr von Lebensmitteln aus der EU. Importe müssen im Vorhinein über eine IT-Anwendung angemeldet werden. Für jede Einfuhr ist eine Veterinärbescheinigung notwendig. "Es ist fraglich, ob sich der Export nach Großbritannien für viele, gerade kleinere Unternehmen dann noch lohnt oder ob der Aufwand zu groß wird", hieß es von der GTAI.