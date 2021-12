Stromausfall am Hamburger Flughafen: Betrieb kurzzeitig eingestellt

© via www.imago-images.de

Am Flughafen Hamburg war der Betrieb für etwa eineinhalb Stunden eingestellt.

Hamburg – Wegen eines Stromausfalls im Tower konnten am Samstagmorgen am Flughafen Hamburg für rund eineinhalb Stunden keine Flugzeuge landen oder starten. Durch die technische Störung sei auch die Beleuchtung der Landebahnen ausgefallen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Weil so ein sicherer Flugverkehr nicht möglich war, sei der Betrieb eingestellt worden.