Offenbar mehrere Verschüttete bei Lawinenabgang in Zams

Zams – In Zams ist es am Samstag zu einem Lawinenabgang mit offenbar mehreren Verschütteten gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei löste sich gegen Mittag im Skigebiet Venet nahe des Weinberglifts ein Schneebrett. Sechs Personen dürften verschüttet worden sein, einige von ihnen wurden laut Leitstelle bereits geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Details zum Hergang und zu den Verschütteten lagen zunächst nicht vor. Der Einsatz war am frühen Nachmittag noch in Gang. (TT.com)