Zwei Jugendliche bei Skiunfällen auf der Nordkette verletzt

Innsbruck – Am Samstagvormittag kam es auf der Nordkette zu einem Skiunfall, bei dem sich ein 16-Jähriger am Oberschenkel schwer verletzte. Der Jugendliche war mit einem 14-Jährigen im Skigebiet von der Seegrube in Richtung Talstation unterwegs, als sie in das freie Gelände abzweigten. Im Tiefschnee kam der 16-Jährige schließlich zu Sturz.