Bayern mühte sich zum Sieg, Dortmund ließ erneut Punkte liegen

München – Der FC Bayern zieht in der deutschen Bundesliga davon. Während die Münchner am Samstag trotz eines Gegentores von Karim Onisiwo zu einem 2:1-Heimsieg über den FSV Mainz 05 kamen, musste sich der erste Verfolger Borussia Dortmund beim VfL Bochum mit einem 1:1 begnügen und liegt nun schon sechs Punkte hinter den Münchnern. Einen weiteren Rückschlag gab es auch für Adi Hütter - der Vorarlberger Coach bezog mit Mönchengladbach in Leipzig eine 1:4-Niederlage.

Hoffenheim gewann in Freiburg 2:1, Hertha BSC feierte gegen Arminia Bielefeld einen 2:0-Heimerfolg. Im Abendspiel (18.30 Uhr) trafen der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart aufeinander. Bereits am Freitag hatte sich der FC Augsburg auswärts gegen den 1. FC Köln mit 2:0 durchgesetzt.

In München präsentierten sich die ohne den verletzten Marcel Sabitzer angetretenen Gastgeber vor der Pause in überraschend schlechter Verfassung. Mainz stand in der Defensive sicher und sorgte vorne immer für Nadelstiche, so auch in der 22. Minute, als Onisiwo nach Flanke von Jonathan Burkardt einköpfelte.