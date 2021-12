Kraft triumphierte in Klingenthal nach fast zwei Jahren Pause wieder

Klingenthal – Stefan Kraft hat sein erstes Weltcup-Einzelspringen seit 28. Februar 2020 in Lahti sowie sein 22. insgesamt gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich am Samstag in Klingenthal mit Sprüngen auf 138 und 130 m sowie 267 Punkten vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (262) und dem Polen Kamil Stoch (261,9) durch. Zweitbester Österreicher war mit 132 und 134,5 m sowie 256,7 Jan Hörl als Zehnter. In bisher sechs Einzelkonkurrenzen des Olympiawinters gab es sechs verschiedene Sieger.