Klingbeil und Esken bestätigt: Triumphale SPD stellt den Führungsanspruch

Die neue Doppelspitze – Lars Klingbeil und Saskia Esken – am Samstag beim Bundesparteitag.

Berlin – Wenige Tage nach Amtsantritt der neuen Ampelkoalition in Deutschland hat sich die SPD nun auch parteiintern neu aufgestellt. Und angesichts des Wahlsiegs und der führenden Rolle in der Koalition gehen die Ziele der Partei nun weit über das Funktionieren der Regierung hinaus.

Ein weitgehend digitaler Parteitag wählte am Samstag den bisherigen Generalsekretär Lars Klingbeil mit 86,3 Prozent der Stimmen neu in die Doppelspitze der Partei. Die Neubesetzung war durch den Rückzug von Norbert Walter-Borjans notwendig geworden. Saskia Esken wurde mit 76,7 Prozent in der Parteiführung bestätigt.