Tiroler Feiertag in der AVL

Ried im Innkreis, Innsbruck – Drei Spiele, drei Siege – die Tiroler Volleyball-Teams durften am Samstag die Fäuste ballen. Und die Hypo-Herren landeten mit dem klaren 3:0-Erfolg (23, 17, 25) in der AVL beim favorisierten Ried/Innkreis sogar den ersten Auswärtssieg, der Selbstvertrauen für das heutige Gastspiel in Hartberg gab.